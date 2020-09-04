Шойгу рассказал, кто разрабатывает биологическое оружие

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о разработке биологического оружия странами, не входящими в ШОС, СНГ и ОДКБ, и необходимости принятия мер в связи с этими угрозами.
"Обсудили возможные меры по оказанию взаимопомощи и созданию потенциала реагирования на угрозы биологической опасности, в том числе в связи с военно-биологической деятельностью нерегиональных государств", — сказал Шойгу по итогам заседания министров обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ.
Он добавил, что министры, участвовавшие в заседании, также обменялись опытом в преодолении последствий распространения коронавируса.