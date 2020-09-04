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Шойгу рассказал, какие страны разрабатывают биологическое оружие 

РИА Новости 1 час назад
Шойгу рассказал, кто разрабатывает биологическое оружие
Фото: РИА Новости
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о разработке биологического оружия странами, не входящими в ШОС, СНГ и ОДКБ, и необходимости принятия мер в связи с этими угрозами.

"Обсудили возможные меры по оказанию взаимопомощи и созданию потенциала реагирования на угрозы биологической опасности, в том числе в связи с военно-биологической деятельностью нерегиональных государств", — сказал Шойгу по итогам заседания министров обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ.

Он добавил, что министры, участвовавшие в заседании, также обменялись опытом в преодолении последствий распространения коронавируса.
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Армия , Оружие , Сергей Шойгу , ШОС
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