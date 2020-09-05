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В США назвали покупателя российской «Арматы» 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
В США назвали покупателя российской «Арматы»
Фото: РИА Новости
Вероятным покупателем российского танка Т-14 Армата станет Индия, уверены в The National Interest.
Согласно американскому изданию, ссылающемуся на сообщения СМИ, кроме Индии, в приобретении танка могут быть заинтересованы Египет, Вьетнам и Беларуссия. Интерес Нью-Дели к российской военной продукции в издании объясняют тем, что примерно 86 процентов индийской военной техники имеет советское или российское происхождение.
Издание отмечает, что Индия считает маловероятным приобретение Т-14 «Армата» Китаем, поскольку последний располагает собственным танком VT-4, который в Пекине называют одним из лучших в мире. Согласно The National Interest, Нью-Дели нуждается в современных танках, поскольку имеющиеся у страны Т-72 устарели.
В журнале уверены, что Россия заинтересована в иностранных заказчиках на танк Т-14 «Армата».
В апреле «Военно-промышленный курьер» написал, что В основу идеологии конструкторской мысли при создании российского танка Т-14 «Армата» легли наработки не советских танкостроителей, а западных. Согласно газете, перспективный российский танк «очень близок по многим параметрам и внешнему виду танку совместной разработки Западной Германии и США 70-х годов МВТ-70 (ХМ-70)».
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Комментарии
Армия , В мире , The National Interest , Вьетнам , Египет , Индия , Нью-Дели , США
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