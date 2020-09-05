В США назвали покупателя российской «Арматы» 

Вероятным покупателем российского танка Т-14 Армата станет Индия , уверены в The National Interest.

Согласно американскому изданию, ссылающемуся на сообщения СМИ, кроме Индии, в приобретении танка могут быть заинтересованы Египет Вьетнам и Беларуссия. Интерес Нью-Дели к российской военной продукции в издании объясняют тем, что примерно 86 процентов индийской военной техники имеет советское или российское происхождение.

Издание отмечает, что Индия считает маловероятным приобретение Т-14 «Армата» Китаем, поскольку последний располагает собственным танком VT-4, который в Пекине называют одним из лучших в мире. Согласно The National Interest, Нью-Дели нуждается в современных танках, поскольку имеющиеся у страны Т-72 устарели.

В журнале уверены, что Россия заинтересована в иностранных заказчиках на танк Т-14 «Армата».

В апреле «Военно-промышленный курьер» написал, что В основу идеологии конструкторской мысли при создании российского танка Т-14 «Армата» легли наработки не советских танкостроителей, а западных. Согласно газете, перспективный российский танк «очень близок по многим параметрам и внешнему виду танку совместной разработки Западной Германии и США 70-х годов МВТ-70 (ХМ-70)».