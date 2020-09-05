Россия одержала победу в «Танковом биатлоне»

Все новости на карте

Российские военные стали в субботу чемпионами на конкурсе "Танковый биатлон" благодаря механику-водителю, разогнавшему свой Т-72Б3 на трассе до предельно высокой скорости. Об этом сообщили в пресс-центре Армейских международных игр.

Как отметили в пресс-центре, после двух кругов эстафеты в лидеры выбились Россия и Китай.

"Механик-водитель третьего российского экипажа развил на третьем круге предельно высокую скорость, которая стала решающим фактором в победе российских танкистов, финишировавших первыми с результатом 1 час 28 минут 50 секунд", — говорится в сообщении.

Серебряными призерами стали танкисты Китая с результатом 1 час 29 минут 29 секунд, третье место заняла сборная Белоруссии, показав время 1 час 37 минут 48 секунд. Танкисты Азербайджана финишировали четвертыми за 1 час 54 минуты 22 секунды.