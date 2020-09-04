Военный флот Китая стал самым большим в мире 

Китай опередил США по количеству кораблей и вышел на первое место в мире. Пентагон утешает себя тем, что по прежнему лидирует по суммарному тоннажу ВМС. Пока.

Согласно опубликованному Министерством обороны США докладу, военный флот КНР на текущий момент состоит из 350 кораблей против 293 американских. При этом Пентагон удерживает пальму первенства по суммарному водоизмещению. Иначе говоря, у США кораблей меньше, но сами они больше — на флоте это тоже имеет значение. Правда, и это преимущество довольно зыбкое, пишет Popular Mechanics — учитывая сумасшедшие темпы, которыми КНР строит новые корабли.

За последние 30 лет военный бюджет Поднебесной увеличился вдвое. Подъем экономики позволил стране тратить на оборону гораздо больше, при этом основной акцент делается на развитие средств проецирования силы, то есть на военно-морской флот. В конце 70-х Пекин использовал стратегию "народной войны": сухопутные войска вместе с партизанами уничтожат неприятеля в войне на истощение. Этой концепции был подчинен и флот — его задачей была защита территориальных вод, а самыми крупными кораблями в нем были эсминцы типа "Сиань" с устаревшими пушками водоизмещением 3500 тонн.

Теперь же ВМС КНР располагают двумя авианосцами, 58 крупными десантными кораблями, крейсером, 52 ударными подводными лодками и 4 стратегическими, 32 эсминцами, 53 фрегатами и массой кораблей поменьше. Весьма существенно, что китайский флот растет не только количественно, но и качественно. Эсминцы Type 054 Jiangkai II вполне соответствуют западным аналогам, а новые корабли того же класса Type 055 Renhai по боевой мощи могут соперничать со стареющими американскими крейсерами типа Ticonderoga.