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Украина станет плацдармом для ядерного удара США по России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 22 28 минут назад
Украина станет плацдармом для удара по России
Фото: Twitter