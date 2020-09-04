Британия намерена избавиться от бронетанковых войск

Британская армия, которая когда-то первой применила танки на поле боя, собирается полностью отказаться от них. В результате 227 ее основных боевых танков Challenger II вскоре будут окончательно сняты с вооружения.

Не так давно Challenger II считался одной из лучших боевых машин НАТО , однако в отличие от своего «коллеги» американского М1А2 Abrams «англичанин» не прошел ни одной модернизации и безнадежно устарел. В 2019 году Лондон все же принял решение о модернизации 148 из 227 танков.

В свою очередь Министерство обороны Великобритании предлагает полностью отказаться от этой идеи и перераспределить высвободившиеся средства на развитие современных военных технологий. В частности, предпочтение будет отдано ударным вертолетам (на вооружении британской армии находятся 50 ударных вертолетов Apache) и аэромобильным силам.

Армия Ее Величества — не первая, которая решила избавиться от бронетанковых войск. В 2011 году королевская армия Нидерландов отправила на «пенсию» Leopard II под предлогом того, что будущее за подвижными моторизованными частями, которые обладают гораздо большей эффективностью в локальных конфликтах — к примеру, против ИГИЛ или афганских талибов.

Позже голландцы пожалели об этом опрометчивом решении после того, как Россия значительно нарастила свою бронетанковую мощь. Сегодня Нидерланды вынуждены арендовать у Германии 18 танков Leopard 2A6M. В планах закупка еще нескольких единиц.

На вооружении Пентагона сегодня находится 6333 танка, что, по мнению командования армии США, слишком много, в связи с чем в этом году Корпус морской пехоты полностью расформировал свои танковые войска, а это без малого 120 танков М1А1 «Abrams».

Причина проста: в качестве предполагаемого театра будущих военных действий в Пентагоне рассматривают Южно-Китайское море. Хотя, по мнению экспертов, тяжелые «Абрамсы» можно было бы заменить более легкими машинами, обладающими огневой мощью, не уступающей танкам.