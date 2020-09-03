На всякий случай: Швеция приготовилась к войне

Из-за активности российских Вооруженных сил в Балтийском море Швеция впервые со времен «холодной войны» привела свои войска в состояние полной боевой готовности, пишут СМИ. При этом шведские политики признают, что реальная угроза для страны очень мала. Тем не менее, таким образом они реагируют на учения российских военных вблизи острова Готланд.

Швеция впервые со времен «холодной войны» привела свои вооруженные силы в состояние полной боевой готовности из-за чрезмерной военной активности России , пишет Berlingske.

В издании отметили, что теперь над побережьем летают истребители, на улицах рядом с туристами ходят вооруженные солдаты в камуфляже, а на узких дорогах появляются бронетранспортеры.

Армию экстренно привели в состояние полной боевой готовности.

По мнению шведских военных, после демилитаризации остров Готланд стал беззащитным перед «российской агрессией». По этой причине теперь туда перебросили подразделения сухопутных войск с бронетехникой и несколько истребителей шведских военно-воздушных сил. Вооруженные силы Швеции официально объявили, что усиливают боеготовность в некоторых районах Балтийского моря, в том числе вокруг острова Готланд.

«Много лет Готланд оставался фактически беззащитным, пока в прошлом году шведские политики не решили восстановить военное присутствие на острове, разместив там танки и сухопутные войска», — говорится в статье.

Туда направили истребители, солдат и бронетехнику. Контингент распределили по всей территории острова.

Сегодняшняя активизация шведских военных сил связана с проводимыми в Балтийском море российскими учениями. Недавнее появление группы военных кораблей РФ в Балтийском море в районе шведского архипелага вызвало резкую реакцию со стороны Стокгольма, указано в статье. На минувшей неделе они прошли буквально в нескольких километрах от Готланда.

Начальник оперативного управления вооруженных сил Швеции вице-адмирал Ян Тернквист после этого объявил, что шведские власти и военные оказались в «острой ситуации», когда они вынуждены реагировать на «реальную угрозу». Он признал, что фактический риск реального нападения, по оценкам шведских военных экспертов, в настоящее время не очень большой. Тем не менее военное командование решило повысить боеготовность, чтобы страну «нельзя было застать врасплох», пояснили в статье.

Как пишет Berlingske, шведские политики всерьез озабочены обстановкой в регионе Балтийского моря и в соседних регионах, а также в Белоруссии. Они обратили внимание, что иностранные войска внезапно начали проводить учения совсем близко к шведским границам.

«Мы уже некоторое время следим за развитием событий в Балтийском море. И сейчас сигнализируем нашим партнерам, а также России, что готовы защищать целостность и суверенитет Швеции», — подчеркнул шведский министр обороны Петер Хультквист.

Россия, по данным Berlingske, на минувшей неделе внезапно начала большие военные учения, в которых задействовала множество самолетов, а также значительную часть десантных кораблей российского флота.

Вблизи Готланда заметили три больших российских десантных корабля, которые обычно используются для высадки войск на сушу. Местные СМИ сообщили, что на борту задействованных в учениях кораблей может находиться до шести тысяч российских солдат.

Неожиданное развитие событий в Балтийском регионе вызвало беспокойство шведских политиков в том числе и потому, что Швеция не ожидала подобного сценария, отмечает Berlingske. В последние годы стране удавалось сэкономить на обороне, в том числе за счет Готланда, который ранее сотни лет считался важнейшим стратегическим форпостом в Балтийском море.

О том, что учения с участием российских десантных кораблей послужили причиной активизации шведских вооруженных сил на острове Готланд, ранее сообщал и шведский телеканал SVT. По его данным, маневры проходили к востоку от острова.

«Учения, а также кризис в Белоруссии вызвали необходимость направить шведские военные корабли и авиацию, а также наземные силы на Готланд», — передавала телекомпания со ссылкой на военное командование королевства.

Петер Хультквист назвал такие действия реакцией на сложившуюся ситуацию в Балтийском море, при этом он признал, что прямая военная агрессия против Швеции представляется маловероятной.

По его словам, действия вооруженных сил на Готланде и в Балтийском море — это сигнал для России и союзников Швеции.

«Такая активность вооруженных сил с учетом сложившейся обстановки представляется разумной», — цитировала телекомпания министра обороны.

В начале августа Минобороны России сообщило, что в акватории Балтийского моря начались военно-морские учения «Океанский щит-2020», в ходе которых запланированы пуски ракет и артиллерийские стрельбы.