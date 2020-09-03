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Боевые корабли РФ направлены на помощь терпящему бедствие в Индийском океане танкеру 

ТАСС 1 час назад
Корабли ТОФ направили к терпящему бедствие танкеру
Фото: РИА Новости
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота срочно направлен на оказание помощи танкеру New Diamond, который терпит бедствие в Индийском океане. Об этом сообщили в четверг журналистам в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).

"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", большого морского танкера "Борис Бутома", осуществляющий плановый переход в Андаманское море для участия в совместном российско-индийском военно-морском учении "Индра Нэви", направлен в район нахождения терпящего бедствие танкера New Diamond (порт приписки Панама) в Индийском океане", — отметили в НЦУО.

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Армия , Происшествия , НЦУО РФ
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