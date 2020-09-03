Корабли ТОФ направили к терпящему бедствие танкеру

"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", большого морского танкера "Борис Бутома", осуществляющий плановый переход в Андаманское море для участия в совместном российско-индийском военно-морском учении "Индра Нэви", направлен в район нахождения терпящего бедствие танкера New Diamond (порт приписки Панама) в Индийском океане", — отметили в НЦУО.