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Шойгу рассказал о секретах Курил 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Шойгу рассказал о секретах Курил
Фото: ТАСС
Курильский остров Шумшу таит в себе много секретов, которые до сих пор не могут разгадать ни россияне, ни японцы. Об этом президент Русского географического общества, министр обороны Сергей Шойгу рассказал в интервью РИА Новости.
По его словам, на острове находится огромное количество «загадок». В частности, там обнаружили лаборатории с битой лабораторной посудой, кабелями и остатками «серьезной энергетики».

«Бог знает, что там было. Пока после всех экспедиций появляется больше загадок и вопросов, чем ответов. И у нас есть желание их разгадать», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны в интервью говорил, что мечтает построить удобный и красивый город в Сибири, а смартфон считает главным врагом многих людей.
Историк Анатолий Кошкин ранее подтвердил принадлежность Курильских островов России. Он отметил, что существуют старые карты времен Екатерины II, на которых эти территории отмечены как Российская Империя. Одна из карт датирована 1796 годом.
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Комментарии
Армия , Сергей Шойгу , Анатолий Кошкин , Министерство обороны , Русское географическое общество , РИА Новости
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