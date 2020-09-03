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Пентагон готовит новую ракету средней дальности 

Популярная механика и ещё 1 27 минут назад
Пентагон готовит новую ракету средней дальности
Фото: U.S. Army
Американская армия заявила о необходимости получить в своё распоряжение новое оружие.
Сухопутные войска армии США заявили о начале работ по созданию новой ракеты средней дальности, способной поражать движущиеся цели на суше и на море, сообщает Defense News. К такому решению в Пентагоне пришли по итогам завершившегося в 2020 году исследования, оценивающего боевой потенциал вооружённых сил США.
В министерстве обороны США подчеркнули, что новая ракета должна дополнить разрабатывающиеся ракеты проекта Precision Strike и грядущие гиперзвуковые ракеты. Ракета средней дальности позволить заполнить пробелы, возникающие при создании двух новых типов ракет. Заявленная к разработке ракета должна выступать в роли оборонительного вооружения США, но при необходимости её можно будет использовать и для нападения, обеспечивая боевой потенциал на уровне потенциальных врагов или даже превосходя их.
Планируется, что создание мобильной ракеты средней дальности (MIRM) потребует затрат на уровне $1 млрд Размещать такие ракеты планируется на сухопутных базах в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где вооружение позволит при необходимости уничтожать вражеские ракеты с дальностью полёта до 1000 км.
Напомним, ранее стало известно, что из проекта Precision Strike Missile (PrSM), который предназначен для создания новой ракеты на замену армейской тактической ракетной системы (ATACMS), созданной Lockheed Martin, вышел один из поставщиков. За право стать поставщиком вооружения армии США в рамках PrSM в конкурсе министерства обороны США сошлись концерны Lockheed Martin с компанией Raytheon, но последняя отказалась от продолжения работ.
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Комментарии
Армия , Оружие , Пентагон , США
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