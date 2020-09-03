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Истребитель МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем 

ТК «Звезда» 1 час назад
МиГ-31 перехватил норвежский самолет
Фото: РИА Новости
Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолет ВВС Норвегии, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Норвежский самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» был замечен над нейтральными водами. Было установлено, что борт приближается к государственной границе России.
В воздух поднялся российский истребитель МиГ-31БМ, который входит в состав сил Северного флота. Иностранный самолет в итоге развернулся от государственной границы РФ, а российский самолет вернулся на аэродром. Полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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Армия , НЦУО РФ , Норвегия
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