МиГ-31 перехватил норвежский самолет

Норвежский самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» был замечен над нейтральными водами. Было установлено, что борт приближается к государственной границе России.

В воздух поднялся российский истребитель МиГ-31БМ, который входит в состав сил Северного флота. Иностранный самолет в итоге развернулся от государственной границы РФ, а российский самолет вернулся на аэродром. Полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.