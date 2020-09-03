Швеция усилила боеготовность армии из-за кораблей РФ

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Швеция привела армию в боевую готовность из-за присутствия российских кораблей в Балтике в ходе военных учений. Об этом сообщает Berlingske.

Отмечается, что на остров Готланд, на котором долгое время отсутствовали военнослужащие, направили большое количество боевой техники, в том числе танки и сухопутные войска.

В статье также указано, что РФ и НАТО в последнее время заметно активизировали учения, и Стокгольм, устрашившись российских кораблей в нескольких километрах от своих границ, приняли решение усилить свои позиции.

По словам главы оперативного управления Вооруженных сил Швеции вице-адмирала Яна Тернквиста, шведские власти и военные оказались в "острой ситуации", они вынуждены реагировать на "реальную угрозу".