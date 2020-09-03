Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Швеция усилила боевую готовность армии из-за кораблей РФ в Балтике 

Газета.Ru 1 час назад
Швеция усилила боеготовность армии из-за кораблей РФ
Фото: Газета.ru
Швеция привела армию в боевую готовность из-за присутствия российских кораблей в Балтике в ходе военных учений. Об этом сообщает Berlingske.
Отмечается, что на остров Готланд, на котором долгое время отсутствовали военнослужащие, направили большое количество боевой техники, в том числе танки и сухопутные войска.
В статье также указано, что РФ и НАТО в последнее время заметно активизировали учения, и Стокгольм, устрашившись российских кораблей в нескольких километрах от своих границ, приняли решение усилить свои позиции.
По словам главы оперативного управления Вооруженных сил Швеции вице-адмирала Яна Тернквиста, шведские власти и военные оказались в "острой ситуации", они вынуждены реагировать на "реальную угрозу".
Видео дня. Лавров анонсировал встречу Путина и Лукашенко
Газета.Ru: последние новости
Индия не будет отправлять военных на учения в Россию Индия не будет отправлять военных на учения в Россию Системы ПВО Сирии отразили воздушную атаку Системы ПВО Сирии отразили воздушную атаку США обеспокоены активностью России в районе Аляски и в мире США обеспокоены активностью России в районе Аляски и в мире
Армия , НАТО , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят массовую зачистку российских солдат
США готовят массовую зачистку российских солдат
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«Обязаны лидировать»: США пригрозили РФ
«Обязаны лидировать»: США пригрозили РФ
Видео
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
00:45
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
00:28
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
00:36
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Падение двух кранов на стройке попало на видео
00:46
Падение двух кранов на стройке попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео лесных пожаров под Ростовом
00:27
Опубликовано видео лесных пожаров под Ростовом
Происшествия
Появилось видео деталей убийства воспитательницы
02:12
Появилось видео деталей убийства воспитательницы
Происшествия
Появилось видео стрельбы в отделе полиции в Казани
01:35
Появилось видео стрельбы в отделе полиции в Казани
Происшествия
Мишустин в Минске настроит Лукашенко на Путина
02:04
Мишустин в Минске настроит Лукашенко на Путина
Политика В мире
Лукашенко устроил чистку: уволены главные силовики
00:20
Лукашенко устроил чистку: уволены главные силовики
В мире
Джигурда объяснил признание Ефремовым вины
01:47
Джигурда объяснил признание Ефремовым вины
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение