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Южная Корея начала сборку конкурента МиГ-35 

Lenta.ru и ещё 2 57 минут назад
Южная Корея начала сборку конкурента МиГ-35
Фото: Ahn Young-joon / AP
Южная Корея начала сборку прототипа многоцелевого истребителя KF-X, сообщает ТАСС, ссылаясь на национальное агентство оборонного развития.
Соответствующими работами занимается Корейская аэрокосмическая корпорация. Сборка проводится на предприятии в южнокорейском городе Сачхон. Протитип самолета должен быть готов в 2021 году.
Согласно открытым сведениям, KF-X относится к истребителям поколения 4++, и, в частности, может конкурировать с российским МиГ-35. Отличительной особенностью корейского самолета станет радар с активной фазированной антенной решеткой и способность разгоняться до скорости 1,81 числа Маха. Истребитель должен переносить до 7,7 тонны вооружений и иметь дальность полета (без дозаправки) до 2,9 тысяч километров.
В июле в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения были названы американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57.
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Армия , ИТАР-ТАСС , Южная Корея
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