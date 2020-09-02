США направили военные самолеты к побережью Крыма

Сразу два американских самолета-разведчика были засечены в акватории Черного моря недалеко от крымского побережья. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.

​Первый летательный аппарат — Boeing RC-135W River Joint — самолет радиоэлектронной разведки. По данным ресурса он поднялся с базы НАТО Суда-бэй, находящейся на острове Крит. Борт принадлежит военно-воздушным силам США.

Второй самолет — патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon, принадлежащий военно-морским силам США. Он вылетел в строну крымского побережья с авиабазы Сигонелла, находящейся в Италии.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в середине августа российский истребитель Су-30СМ перехватил над нейтральными водами Черного моря два разведывательных самолета, принадлежащих Франции и Великобритании. Российскому экипажу удалось "развернуть" иностранные самолеты и не дать им пересечь границу Российской Федерации.