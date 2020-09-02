«Холодный душ для американцев»: Китай о новых ракетах «воинственных россиян» 

Китайское издание Sohu рассказало , что российские войска до конца 2020 года получат 15 межконтинентальных ракет. Портал отмечает, что это станет «холодным душем» для американцев.

«Если к вам ходят хулиганы, лучший способ их отвадить — это показать, насколько большая палка у вас в руке», — подчеркнуло издание.

Sohu обратило внимание, что все российские ракетные соединения планируют оснастить новыми ракетными комплексами «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

Соединенные Штаты и Россия — страны с самыми мощными ядерными силами на планете, но Россия явно превзошла США как по количеству ядерных боеголовок, так и по уровню развития ядерных ракет, считает Sohu. Согласно данным, опубликованным Стокгольмским институтом исследования проблем мира, по состоянию на 2020 год у США 5800 ядерных боеголовок (включая статус хранения), в то время как у России — 6275 (включая статус хранения).

В распоряжении США есть всего два вида межконтинентальных ракет. У России таких ракет более 300 и это «вызывает ужас» в Белом доме.

Как сообщал «Рамблер», ранее китайские военные обозреватели рассказали, что России удалось сделать неприятный сюрприз Западу с помощью подводных лодок проекта 955 «Борей».

По версии китайцев, эти субмарины превосходят американские стратегические атомные подлодки типа «Огайо» по многим показателям. В частности, шум российских «Бореев» не превышает громкости двигателей двух машин.