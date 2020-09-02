Российский «убийца танков» восхитил США 

Американский журнал The National Interest назвал модернизированный российский комплекс управляемого ракетного оружия «Гермес» «убийцей танков». Издание отметило, что комплекс способен уничтожить западный танк с почти 100-процентной гарантией.

Новую ракету представили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». По результатам полного цикла испытаний «Гермеса» на полигоне с поражением различных типов целей был сделан вывод, что всего одной ракеты будет достаточно для надежного уничтожения любого существующего западного танка.

Разработчики «Гермеса» заявили, что вероятность поражения составляет 98-99 процентов, поскольку ракета может отклониться от цели лишь на пятьдесят сантиметров даже при стрельбе на максимальную дальность в сто километров.

Новые боеприпасы будут летать со скоростью, в четыре раза превышающей скорость звука.

Система управляемого противотанкового вооружения «Гермеса» состоит из нескольких беспилотных летательных аппаратов-разведчиков и аппаратов-наводчиков. Система также имеет компактный боевой модуль с пусковыми установками для шести ракет и способна вести залповый огонь по шести целям одновременно.

Как сообщал «Рамблер», ранее в США высоко оценили подготовку российских пилотов. Офицер американского флота Грэм Скарбро заявил, что летчикам ВМС США не хватает навыков, чтобы победить россиян в бою.

По мнению Скарбро, чтобы лучше подготовиться к высокотехнологичному бою, экипажи истребителей-бомбардировщиков F/A-18 должны запускать больше боевых ракет во время учений.