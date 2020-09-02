Швеция готовится к войне с Россией

Завидев на горизонте российские десантные корабли, шведы поняли, что совершили большую ошибку. Демилитаризацией острова Готланд они обнажили свой самый важный форпост на Балтике. А если остров будет захвачен, то вернуть его уже не удастся, пишет Berlingske. Российские корабли ушли, но Швеция запаниковала.

Низко в небе над побережьем с ревом разворачивается серый истребитель. На улицах компанию туристам теперь составляют вооруженные солдаты в камуфляже, а бронетранспортеры борются за место на узких дорогах острова.

Мирное позднее лето на шведском острове Готланд закончилось лихорадочной деятельностью на суше, в воде и в воздухе — и это не учения. Это шведская армия приводится в состояние полной боевой готовности. Причину следует искать в Балтийском море неподалеку от острова.

«Это не учения. Это военная операция».

Для мирного времени такого рода объявления — нечто из ряда вон выходящее, особенно в тихой Швеции. Поэтому общественность с большим вниманием отнеслась к словам начальника оперативного управления шведских вооруженных сил вице-адмирала Яна Тёрнквиста (Jan Thörnqvist), который в прошлую среду объявил гражданам, что шведские власти и военные оказались в так называемой «острой ситуации» — то есть в ситуации, когда Швеции приходится реагировать на реальную угрозу.

Три серых корабля у шведского архипелага

Все это спровоцировала группа российских военных кораблей в Балтийском море. Во вторник они прошли довольно близко от Готланда — в нескольких километрах. Однако примечательная шведская реакция — не просто ответ на появление пары российских судов, которые, шумя двигателями, проследовали вблизи шведского побережья в Море Мира, как его называл Советский Союз.

По словам шведских военных, Балтийское море стало эпицентром самой интенсивной военной деятельности в регионе с момента окончания холодной войны почти 30 лет назад. И Россия с НАТО заметно активизировались.

Первое предупреждение о том, что все не так, как обычно, прозвучало в понедельник, когда шведские вооруженные силы официально заявили, что усиливают боеготовность в некоторых районах Балтийского моря, в том числе вокруг острова Готланд.

Шведское военное руководство обнаружило, что иностранные войска внезапно начали проводить учения совсем близко к шведским границам. Вице-адмирал Ян Тёрнквист заявил, что риск реального нападения, по оценкам, невелик, но руководство сочло необходимым повысить боеготовность, чтобы страну нельзя было застать врасплох.

Шведские политики серьезно озабочены обстановкой в Балтийском море и неподалеку от него, а также в некоторых частях Восточной Европы, например, в Белоруссии.

«Мы уже некоторое время следим за развитием событий в Балтийском море. И сейчас сигнализируем нашим партнерам, а также России, что готовы защищать целостность и суверенитет Швеции», — заявил шведский министр обороны социал-демократ Петер Хультквист.

Россия зашевелилась

За вторник немного прояснилось, что именно стоит за сенсационным заявлением шведских военных.

Оказывается, Россия внезапно начала большие военные учения, в которых задействовано множество самолетов, а также значительная часть десантных кораблей российского флота. Теперь ясно, что Швеция просто заметила поблизости от Готланда три больших десантных корабля, которые обычно используются для высадки войск на сушу.

Шведские военные сообщили СМИ, что, по их оценкам, на борту кораблей, задействованных в учениях неподалеку от побережья Швеции, находятся примерно 6 тысяч российских солдат.

Именно это и заставило шведское военное командование начать активно укреплять Готланд.

Пятнадцать лет назад, когда Швеция после окончания холодной войны начала массовое разоружение, остров лишился контингента, который ранее размещался там постоянно. Много лет Готланд оставался фактически беззащитным, пока в прошлом году шведские политики не решили восстановить военное присутствие на острове, разместив там танки и сухопутные войска.

Во вторник на Готланде развернулось небольшое «вторжение» шведских вооруженных сил. ВВС отправили туда истребители, а армия — солдат и бронетехнику. Контингент распределили по всей территории острова.

Одновременно шведские военные задействовали дополнительные самолеты-разведчики: сейчас они патрулируют воздушное пространство над Балтийским морем, в то время как несколько кораблей наблюдают за российскими судами.

Температура падает до уровня новой холодной войны?

Развитие событий в Балтийском регионе так взволновало шведских политиков в том числе и потому, что никто в Швеции не ожидал, что страна снова столкнется с потенциальным военным конфликтом. Ранее на обороне удавалось неплохо экономить, в том числе за счет Готланда, который прежде сотни лет считался важнейшим стратегическим форпостом в Балтийском море.

«Внезапно стало принято считать, что Готланд больше не имеет стратегического значения, и потому остров можно демилитаризовать. И никто не слушал отдельные предупреждения, что однажды он сможет сыграть даже еще более важную роль, чем во время холодной войны», — объясняет Berlingske профессор Вильхельм Агрелль (Wilhelm Agrell) из Лундского университета.

Вильхельма Агрелля считают, пожалуй, самым компетентным шведским военным экспертом. Он написал ряд книг о шведских вооруженных силах и разведке, их истории, а также о холодной войне.

Швеция уже инвестировала большие средства в военную технику, а также вновь ввела воинскую повинность. В ближайшие годы политики намерены и дальше выделять миллиардные суммы на расширение и модернизацию шведских вооруженных сил.

Поэтому, отправляя солдат и технику на Готланд, а самолеты — в воздушное пространство над Балтийским морем, Швеция в это беспокойное время посылает недвусмысленный сигнал, считает Вильхельм Агрелль.

«У Швеции и ее вооруженных сил есть совершенно очевидные причины именно сейчас показать, что у них есть желание и возможность оперативно усилить военное присутствие на Готланде и вблизи него. Надеемся, что тем самым удастся добиться сдерживающего эффекта», — говорит Вильхельм Агрелль.