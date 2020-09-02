В США назвали самый опасный военный самолет России 

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160 является самым опасным российским военным самолетом, пишет в американском издании Aviation Week & Space Technology военный эксперт Петр Бутовский.

В фотогалерее, посвященной советскому (российскому) бомбардировщику, сообщается, что в настоящее время Ту-160 является самым крупным военным самолетом в мире. Там же утверждается, что проводимая Россией модернизация еще больше усилит боевые возможности бомбардировщика.

«В январе 2018 года Минобороны России заключило контракт на поставку в 2021-2027 годах десяти новых бомбардировщиков Ту-160М. Россия намерена оставить на вооружении Blackjack (кодовое название самолета в НАТО — прим. «Ленты.ру») до 2060-х годов», — напоминает эксперт.

Бутовский напоминает, что за последнее время Ту-160 совершили несколько важных перелетов, в частности, в Венесуэлу (в декабре 2018 года) и в ЮАР (в октябре 2019 года), а также принимали участие в российской кампании в Сирии.

Также в публикации Aviation Week & Space Technology упоминаются российские бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3.

В августе в публикации американского журнала Forbes российский модернизированный тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 11442М «Орлан» был назван самым мощным надводным неавианесущим военным кораблем в мире.