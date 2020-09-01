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США отменили эмбарго на поставки оружия Кипру. Турция возмущена 

ИА Regnum и ещё 1 22 минуты назад
США отменили эмбарго на поставки оружия Кипру
Фото: РИА Новости
Вашингтон отменяет эмбарго на поставку некоторых видов вооружения республике Кипр, сообщил 1 сентября госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter.

«Республика Кипр — наш ключевой партнер в восточном Средиземноморье. Я рад сообщить, что мы усиливаем наше сотрудничество в вопросах безопасности. Мы снимем ограничения на продажу части нелетального вооружения Республике Кипр в будущем финансовом году», — написал Помпео.

Напомним, новый финансовый год в США стартует 1 октября.
МИД Турции уже отреагировал на это, заявив о несовместимости таких шагов с духом союзничества Турции и США.
Напомним, в восточном Средиземноморье и вокруг Кипра ситуация обостряется на фоне претензий Турции на природные ресурсы морских месторождений газа и нефти.
Часть из них расположены в районах, которые Кипр и Греция считают своими исключительными экономическими зонами.
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Армия , Ближний Восток , Латинская Америка , Оружие , США , Майкл Помпео , МИД Турции , Кипр
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