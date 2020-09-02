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Боевики обстреляли населенный пункт в провинции Алеппо 

ТК «Звезда» и ещё 2 2 часа назад
Боевики обстреляли населенный пункт в Алеппо
Фото: globallookpress.com
Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
За прошедшие сутки в Сирии зафиксирован один обстрел населенного пункта в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра». * Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
Также представителями российского Центра по примирению враждующих сторон за сутки проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах в провинции Хама и Хасеке.
Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в провинции Алеппо, Ракка, Хасеке, Дейр-эз-Зор.
Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Квайрес до Айн-иса и обратно, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Гринкевич Александр Петрович.
«Джебхат ан-Нусра»* — террористическая организация, запрещенная в РФ.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Конфликты , Война в Сирии , Александр Гринкевич , Джебхат ан-Нусра , Сирия , Турция
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