Пентагон признал отсталость США от Китая

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) уже обошла Вооруженные силы США в сферах кораблестроения, производства баллистических ракет наземного базирования и крылатых ракет, а также интегрированных средств противовоздушной обороны (ПВО). Такие выводы содержатся в обнародованном во вторник очередном ежегодном докладе Пентагона о военной мощи Китая. Этот документ был передан на рассмотрение Конгресса США

Как заявляет военное ведомство США, "вероятно, что Пекин будет стремиться создать к середине столетия вооруженные силы, равные американским или в некоторых случаях превосходящие" их или армию "любой другой великой державы, которую КНР рассматривает как угрозу".

"Как показывает доклад текущего года, КНР за последние два десятилетия мобилизовала ресурсы, технологии и политическую волю, чтобы укрепить и модернизировать НОАК практически во всех аспектах. В действительности, как свидетельствует отчет, Китай уже находится впереди Соединенных Штатов в определенных областях, таких как кораблестроение , обычные баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты , интегрированные средства ПВО ", — отмечается в документе.

При этом в нем уточняется, что средства ПВО, о которых идет речь, в том числе российского производства. "КНР обладает одними из крупнейших в мире силами, состоящими из современных систем "земля — воздух" большой дальности, включая произведенные в России [зенитно-ракетные комплексы] С-400, С-300, а также отечественные системы. Это формирует часть ее (КНР — прим. ТАСС) мощной и эшелонированной интегрированной архитектуры ПВО", — говорится в докладе.