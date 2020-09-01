Су-27 перехватил немецкий самолет

По данным Центра, 1 сентября российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель. Для их идентификации в воздух был поднят Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота.