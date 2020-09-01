Су-27 перехватил немецкий самолет

Российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота вылетал во вторник на перехват самолета базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Германии. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.
По данным Центра, 1 сентября российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель. Для их идентификации в воздух был поднят Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Германии", - говорится в сообщении.