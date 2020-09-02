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NI назвал новое российское оружие «убийцей» западных танков 

РИА Новости и ещё 3 8 часов назад
В США испугались российского убийцы западных танков
Фото: U.S. Army / Lance Cpl. Brendan Mullin
Российский перспективный противотанковый комплекс "Гермес" может стать "убийцей" западных танков. Такое мнение в статье для National Interest высказал американский публицист Питер Сучиу.
Россия испытает «ракеты Путина»
Дальнобойный ракетный комплекс управляемого вооружения "Гермес" от Конструкторского бюро приборостроения был представлен на форуме "Армия-2020".
Автор обращает внимание, что комплекс оснащен сверхзвуковыми ракетами дальнего действия, способными уничтожить западный танк с гарантией почти сто процентов. Новые боеприпасы имеют скорость полета свыше четырех скоростей звука. По мнению публициста, они могут занять особую нишу между высокоточными боеприпасами и зенитными комплексами.
"Гермес" имеет компактный боевой модуль с пусковыми установками на шесть ракет и может вести залповую стрельбу сразу по шести целям. Боевая часть каждой ракеты является осколочно-фугасной и содержит двадцать килограммов тротила. Дальность стрельбы "Гермеса" — до ста километров.
"Гермес" может применяться против бронетехники противника, командных или штабных машин, узлов связи, складов. Боевой модуль может устанавливаться на любое шасси, включая бронеавтомобили. Обозреватель считает, что это, вероятно, даст преимущество уже существующим платформам. Комплекс, обладающий автономной системой "выстрелил и забыл", способен также наносить удары по целям при наведении с беспилотника и морских платформ.
В состав "Гермеса" входит несколько беспилотных летательных аппаратов разведки и наведения, которые обеспечивают обнаружение цели и ее подсветку.
Публицист заключил, что комплекс может стать прорывом в области противотанкового оружия. На фоне "Гермеса" американский противотанковый комплекс Javelin представляется безусловно устаревшим.
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Комментарии 2
Армия , Взрывы боеприпасов
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