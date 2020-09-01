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США разбомбили корабль в Тихом океане 

Lenta.ru 59 минут назад
Атака не менее трех противокорабельных крылатых ракет, предположительно, RGM-84 Harpoon, на списанный в 1994 году десантный корабль Durham типа Charleston Военно-морских сил США попала на видео. Соответствующий ролик публикует издание The Drive в рубрике The War Zone.
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Как сообщает The Drive (рубрика The War Zone), на видео видно, как «ракета скользит прямо над волнами, а затем пробивает левую часть корпуса корабля и взрывается». Также для уничтожения корабля могла использоваться, в частности, планирующая бомба AGM-154 Joint Stand-Off Weapon (JSOW).
Издание отмечает, что Durham был уничтожен 30 августа в ходе международных учений Rim of the Pacific Exercise (RIMPAC), проходивших в Тихом океане у берегов Гавайских островов.
В июле 2018 года США вместе с Японией и Австралией в ходе учений RIMPAC разбомбили десантный корабль Racine, списанный в 1993 году. Для этого использовались ракеты NSM (Naval Strike Missile), Type 12, HIMARS, AGP-84 Harpoon и UGM-84 Harpoon, а также торпеда Mark 48.
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Армия , Видео , В мире , США
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