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Су-57 скроют «невидимыми» чехлами 

Lenta.ru 1 час назад
Су-57 скроют «невидимыми» чехлами
Фото: РИА Новости
Истребители Су-57 защитят чехлами-невидимками, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России и оборонно-промышленном комплексе.
Согласно газете, изготовленные из полимерных материалов чехлы скроют основные элементы самолета. В частности, колеса, нижнюю, центральную и заднюю части фюзеляжа, крылья, кабину, сопло, стабилизаторы и воздухозаборники, в пунктах базирования на земле и во время полета, «сделав их незаметными для авиационных оптико-электронных систем и радаров противника». Также подобные чехлы защитят корпус и радиолектронику истребителя от непогоды.
Поставки должны начаться в 2021 году.
В августе «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, сообщили, что первым истребитель Су-57 в начале 2021 года получит Западный военный округ, поскольку близкорасположенные к нему Польша, Дания и Норвегия вооружаются американскими самолетами пятого поколения F-35 Lightning II.
В том же месяце в США отметили улучшение качества изготовления Су-57. «Допуски на панели обшивки здесь значительно лучше, чем то, что мы видели на одиннадцати предсерийных самолетах», — написал в Twitter редактор Aviation Week Стив Тримбл.
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Комментарии
Армия , Министерство обороны , газета "Известия"
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