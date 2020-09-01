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Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке 

Вадим Дроздов 48 минут назад
В рамках военных учений "Океанский щит-2020" и тактических учений Тихоокеанского флота была произведена высадка морского десанта армии Российской Федерации на побережье Чукотки в районе бухты Провидения. Два отряда кораблей огневой поддержки из акватории Анадырского залива нанесли артиллерийский удар для подавления укреплённых огневых точек условного противника, расположенных на береговой линии. С вертолётов корабельного базирования Ка-27 для проделывания проходов в инженерных заграждениях и минных полях на побережье десантировались группы разграждения.
Морская пехота береговых войск ВМФ РФ предназначена для ведения боевых действий в морских десантах, а также для обороны военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов.
Армия , Видео
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