Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке 

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В рамках военных учений "Океанский щит-2020" и тактических учений Тихоокеанского флота была произведена высадка морского десанта армии Российской Федерации на побережье Чукотки в районе бухты Провидения. Два отряда кораблей огневой поддержки из акватории Анадырского залива нанесли артиллерийский удар для подавления укреплённых огневых точек условного противника, расположенных на береговой линии. С вертолётов корабельного базирования Ка-27 для проделывания проходов в инженерных заграждениях и минных полях на побережье десантировались группы разграждения.

Морская пехота береговых войск ВМФ РФ предназначена для ведения боевых действий в морских десантах, а также для обороны военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов.