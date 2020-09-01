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Перехват бомбардировщика США попал на видео 

Вадим Дроздов 56 минут назад
29 августа Министерство обороны Российской Федерации сообщило о перехвате американского бомбардировщика В-52 над нейтральными водами Балтийского моря. Американское ведомство настаивает на том, что В-52 находился над Черным морем. В заявлении командования ВВС США в Европе и Африке говорится, что российские пилоты летели небезопасно и непрофессионально, несколько раз пересекая траекторию полета на расстоянии в пределах 100 футов от носовой части B-52 на одной высоте и при использовании форсажа. По словам командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеффри Харригана, подобные маневры увеличивают вероятность столкновения. «Они нецелесообразны и несовместимы с хорошим летным мастерством и международными нормами полетов», — отметил Харриган.
Армия , Видео , Министерство обороны , США
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