В Прибалтике проходят учения НАТО. На прошлой неделе в порт города Клайпеда в Литве прибыли два военных корабля альянса. В акваторию Балтийского моря продолжают стягиваться корабли блока НАТО. Кроме этого Россия уже перехватила американский бомбардировщик В-52 вблизи своих границ. Параллельно с этим проводятся крупнейшие за последние 25 лет военные учения на территории Восточной Европы — "Defender Europe-2020" на суше и "Baltops-2020" в море. Проведению таких масштабных учений не помешала даже пандемия коронавирусной инфекции, охватившая весь земной шар. В Кремле выразили ноту протеста и призвали Запад отказаться от учений.
Появилось видео учений НАТО в Балтийском море
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