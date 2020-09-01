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Появилось видео учений НАТО в Балтийском море 

Вадим Дроздов 15 минут назад
В Прибалтике проходят учения НАТО. На прошлой неделе в порт города Клайпеда в Литве прибыли два военных корабля альянса. В акваторию Балтийского моря продолжают стягиваться корабли блока НАТО. Кроме этого Россия уже перехватила американский бомбардировщик В-52 вблизи своих границ. Параллельно с этим проводятся крупнейшие за последние 25 лет военные учения на территории Восточной Европы — "Defender Europe-2020" на суше и "Baltops-2020" в море. Проведению таких масштабных учений не помешала даже пандемия коронавирусной инфекции, охватившая весь земной шар. В Кремле выразили ноту протеста и призвали Запад отказаться от учений.
Армия , Видео , НАТО , Клайпеда , Литва
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