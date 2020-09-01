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Командующий ВС Саудовской Аравии уволен из-за подозрений в коррупции 

RT на русском и ещё 3 2 часа назад
Командующий ВС Саудовской Аравии уволен
Фото: globallookpress.com
Командующий объединёнными вооружёнными силами Саудовской Аравии Фахд бен Турки Аль Сауд отправлен в отставку на фоне расследования возможных финансовых махинаций в ведомстве, сообщает Саудовское информационное агентство.
«Король принял решение об отправке на пенсию генерал-лейтенанта Фахда бен Турки и начала расследования в его отношении, а также отставке заместителя правителя провинции Эль-Джауф принца Абдель Азиза бен Фахда Аль Сауда», — говорится в тексте указа короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда.
Король поручил начать расследование в отношении указанных лиц, а также ряда офицеров и государственных служащих министерства.
В то же время новым командующим ВС назначен замначальника генштаба генерал-лейтенант Мутлак бен Салем аль-Азима.
В марте в Саудовской Аравии задержали более 300 человек по подозрению в коррупции, в том числе восемь сотрудников Минобороны и 29 сотрудников МВД.
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Комментарии
Армия , В мире , Войска , Министерство обороны , Генштаб , МВД , Саудовская Аравия
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