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США обеспокоены активностью России в районе Аляски и в мире 

Газета.Ru и ещё 3 32 минуты назад
США беспокоит активность России на Аляске и в мире
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео выразил беспокойство из-за усиления активности России в районе Аляски. Об этом сообщает радиостанция WMAL-FM.
По его словам, Россия также усилила активность в других частях мира.
Кроме того, глава госдепа напомнил в ходе интервью о произошедшем недавно инциденте между российскими и американскими военными в Сирии, в котором, по версии США, пострадали их военные.
Чиновник выразил мнение, что инцидент произошел "намеренно" из-за России.

"Именно в такого рода вещах мы тесно работаем с Россией, чтобы сказать им, что это неприемлемое поведение, что Америка ответит", — подчеркнул Помпео.

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Армия , В мире , Конфликты , США , Госдеп США , Аляска
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