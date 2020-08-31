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Российский истребитель перехватил над Балтийским морем четыре самолёта НАТО 

Свободная пресса и ещё 13 44 минуты назад
Российский истребитель перехватил самолёты НАТО
Фото: РИА Новости
Российский истребитель Су-27 в районе Балтийского моря перехватил четыре военных самолёта стран НАТО.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на национальный центр Управления обороной РФ, экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США, самолёт-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции, самолёт-разведчик «Челленджер» ВВС Дании, а также самолёт базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС ФРГ.
При этом отмечается, что нарушения государственной границы РФ самолётами НАТО допущено не было.
Ранее сообщалось, что 28 августа российские истребители перехватили американский бомбардировщик над Балтийским морем.
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Армия , НАТО , Интерфакс
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