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Китай выразил протест Индии из-за инцидента на границе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Китай выразил протест Индии из-за инцидента на границе
Фото: Reuters
Индийские военные нарушили достигнутые с Китаем договоренности о сохранении статуса-кво на границе между двумя странами в районе Ладакха, заявил официальный представитель боевого командования Западного военного округа Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Чжан Шуйли.
«31 августа индийские военные подорвали консенсус, достигнутый на предыдущих многоуровневых переговорах между двумя сторонами, они вновь незаконно пересекли линию контроля в районе южного берега озера Пангонг-Цо и перевала Жэцинь, что (…) вызвало напряженность на границе», — передает заявление ТАСС.
В связи с инцидентом Китай выразил протест Индии и намерен принять все необходимые меры для защиты своего территориального суверенитета, говорится в заявлении министерства обороны КНР. «Китайская сторона выражает решительный протест. Мы требуем от индийской стороны немедленно вернуть войска, незаконно пересекшие линию контроля, контролировать свои войска на передовой, соблюдать обещания и не допустить дальнейшей эскалации ситуации», — цитирует заявление минобороны Китая РИА «Новости». В министерстве отметили, что китайские военные примут все необходимые меры реагирования, будут внимательно следить за развитием ситуации и решительно отстаивать территориальный суверенитет, мир и стабильность в приграничном районе.
Ранее Минобороны Индии сообщило о произошедшем в минувшие выходные новом столкновении с войсками Китая в приграничном регионе Ладакх.
В Индии заявили, что «В ночь на 30 августа 2020 года войска Народно-освободительной армии Китая нарушили предыдущий консенсус, достигнутый во время военных и дипломатических встреч в ходе продолжающегося противостояния в Восточном Ладакхе, и осуществили провокационные военные действия, чтобы изменить статус-кво».
При этом не уточняется, идет ли речь об одном и том же инциденте.
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Армия , В мире , Чжан Шуйли , Министерство обороны , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Китай
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