Мощная провокация: конфликт Индии и Китая обострился

Индия обвинила Китай в «провокационных перемещениях» на границе. В Нью-Дели уверены, что Пекин пытается изменить статус-кво и сорвать переговоры по урегулированию территориального спора. При этом в КНР какие-либо нарушения отрицают, а эксперты указывают на желание китайской стороны избежать периферийных конфликтов на фоне противостояния с США . Однако Индия, напротив, пользуется кризисом в американо-китайских отношениях, что не особо помогает стабилизации ситуации на границе.

Индия обвинила Китай в «провокационном перемещении» войск в районе границы двух стран, где несколько месяцев назад произошли ожесточенные столкновения сторон.

По версии Нью-Дели, Пекин попытался изменить статус-кво и нарушил консенсус, достигнутый во время переговоров по снижению напряженности.

«Индийские войска предотвратили эту деятельность НОАК на южном берегу озера Пангонг-Цо, предприняли меры по укреплению наших позиций и сорвали китайские намерения в одностороннем порядке изменить ситуацию на местах», — говорится в сообщении минобороны Индии.

Для решения конфликтной ситуации на индийской заставе в районе Чушул-Молдо проводятся консультации на уровне командиров бригад. Как отметили в индийском министерстве обороны, армия страны привержена к поддержанию мира с помощью диалога, но готова защищать свою территориальную целостность.

В свою очередь, Китай официально опроверг все индийские подозрения о «провокационных действиях» со стороны китайских военных. По словам официального представителя МИД КНР Чжао Линцзяна, военнослужащие государства строго соблюдают линию фактического контроля на границе с Индией.

«Китайские пограничники никогда не пересекали линию фактического контроля. Пограничники обеих сторон в настоящее время находятся в тесном контакте для урегулирования соответствующих проблем», — подчеркнул дипломат.

Настрой на эскалацию

Индийская сторона не привела каких-либо четких данных по инциденту с китайскими солдатами, в частности, неизвестно, каким образом ситуация была урегулирована и есть ли пострадавшие. Кроме того, не совсем ясно, в каком именно месте линии фактического контроля якобы произошла провокация — известно лишь одно: инцидент произошел в ночь с 29 на 30 августа.

Как пишет Hindustan Times со ссылкой на источники, до сих пор военные КНР действовали на северной части высокогорного озера Пангонг-Цо, где, собственно, и проходит линия фактического контроля. Однако ночной инцидент, предположительно, произошел около южных берегов озера.

Изменение достаточно существенное, поскольку данная часть территории удерживается индийской стороной, и любое нарушение у южных берегов Пангонг-Цо можно расценивать как «заявление КНР о намерении открыть новый фронт».

Александр Ломанов. При этом до конца неясно, что именно происходит в регионе, говорит «Газете.Ru» руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН

«Вызывает удивление, что Китай, который всячески стремится избегать ненужных конфликтов на своей периферии, якобы решился на какую-то операцию против Индии. Трудно сказать, о чем идет речь в данном случае, были ли это действия, предпринятые в ответ на провокацию индийской стороны, или это очередные разночтения в том, где проходит линия фактического контроля», — сказал эксперт.

Учитывая, что переговоры сторон по урегулированию спорных моментов зашли в тупик, ситуация становится еще более неоднозначной. За два месяца диалога на военном и дипломатическом уровнях Китай и Индия смогли добиться отвода войск в районе реки Галван и формирования буферной зоны.

С Пангонг-Цо все несколько сложнее, поскольку стороны по-разному воспринимают уже заключенные соглашения. Так, в Нью-Дели считают, что отвод войск у Галвана подразумевают уход военных с озера, но Пекин никак не связывает высокогорное озеро с рекой. Индия настаивает на уходе китайских солдат из района Пангонг-Цо для стабилизации ситуации и возобновления регулярного патрулирования. Таким образом, индийская сторона предлагает вернуться к прежней модели, когда на данной территории располагались только пограничники. Китай же винит индийскую сторону в начале конфликта на реке Галван и не собирается идти на уступки, ожидая первого шага со стороны Нью-Дели.

По данным индийских СМИ, в районе спорной территории находится почти 100 тыс. солдат обеих армий. При этом начальник штаба обороны Индии Бипин Рават открыто говорил, что вариант военного разрешения кризиса активно обсуждается и может быть использован, если все мирные инициативы потерпят неудачу.

«Ситуация становится все более и более сложной, обе страны сильно потеряют от военного решения конфликта. Понятно, что потери Индии будут весьма ощутимы при использовании этого варианта. В данном случае властям очень сложно отделить необходимую политику политического оптимизма и уверенности в себе до той грани, когда она начинает перерастать в способность навредить себе и окружающему региону», — уверен Александр Ломанов.

Американский фактор

Отдельным негативным элементом в противостоянии Индии и Китая выступают США, их антикитайская политика так или иначе перекликается с территориальным конфликтом двух стран. Напряженность в отношениях Нью-Дели и Пекина возникла в мае после ряда столкновений в районе линии фактического контроля, установленной почти 60 лет назад по итогам военного конфликта.

Территориальный спор двух стран существует с тех самых пор, и стычки между солдатами проходят с определенной периодичностью, режим прекращения огня сохраняется несколько десятилетий, но это не исключает появление погибших — во время столкновений военные используют кулаки, камни и палки против друг друга.

Собственно, в середине июля очередная стычка привела к гибели около 20 индийских солдат, что вновь добавило напряженности в регионе.

США изначально предлагали Пекину и Нью-Дели свое посредничество, параллельно используя ситуация для создания образа «агрессора» для КНР. Индия поначалу от поддержки отказывалась, но теперь со стороны Нью-Дели поступают несколько неоднозначные сигналы.

По мнению Александра Ломанова, рост напряженности в отношениях Пекина и Вашингтона повлиял на отношения Китая с Индией — индийская сторона ощутила себя важной региональной державой, которая способна опереться на поддержку сверхдержавы в лице США.

«Проблема в том, что индийская политика по аналогии с американской начинает меняться системно. Если бы речь шла только о пограничном споре, то серьезных изменений на этом направлении бы не было.

Однако Индия начинает ограничивать китайский экспорт, доступ телекоммуникационных компаний КНР, а также говорит о том, что собирается создавать собственные технологии и не собирается ни у кого ничего покупать — по аналогии с США и Китаем», — отметил эксперт.

США официально поддерживают Индию в конфликте с КНР, а по своей Индо-Тихоокеанской стратегии стараются выставить Нью-Дели в качестве противовеса или балансира Пекину. В свою очередь, Китай обеспокоен действиями своего торгового партнера и явно не желает превращения Индии в недружественное государство.