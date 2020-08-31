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«Страж Крыма» отбил 90% атак 

Мария Иванова 1 час назад
«Страж Крыма» отбил 90% атак
Фото: РИА Новости
Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что Крым надежно защищен от атак зенитными ракетными комплексами «Тор-М2». Об этом сообщает «Царьград».
Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация об американском стратегическом бомбардировщике Boeing B-52 Stratofortress, который появился в воздухе над Черным морем и сымитировал удар по Крыму.
По словам Коротченко, таким способом американцы демонстрируют свое отношение к России как к потенциальному противнику и отрабатывают варианты ведения боевых действий.

«Но я хочу сказать, что у нас Крым надежно прикрыт системой противовоздушной обороны», — подчеркнул он.

Эксперт рассказал, что на полуострове развернуты зенитные ракетные системы С-400, которые способны поражать бомбардировщики на удалении до 400 километров от точки перемещения.
Коротченко подчеркнул, что важнейшие объекты (база Черноморского флота, Крымский мост) прикрыты защитой «последнего рубежа» — комплексами «Тор-М2». По его словам, они поражают цели с «практически стопроцентной вероятностью», что было доказано в Сирии.

«Комплексы «Тор-М2» уничтожили свыше 90 процентов всех атакующих беспилотников террористов», — заключил он.

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Комментарии 1
Армия , Игорь Коротченко , Республика Крым
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