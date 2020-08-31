«Страж Крыма» отбил 90% атак 

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Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация об американском стратегическом бомбардировщике Boeing B-52 Stratofortress, который появился в воздухе над Черным морем и сымитировал удар по Крыму.

По словам Коротченко, таким способом американцы демонстрируют свое отношение к России как к потенциальному противнику и отрабатывают варианты ведения боевых действий.

«Но я хочу сказать, что у нас Крым надежно прикрыт системой противовоздушной обороны», — подчеркнул он.

Эксперт рассказал, что на полуострове развернуты зенитные ракетные системы С-400, которые способны поражать бомбардировщики на удалении до 400 километров от точки перемещения.

Коротченко подчеркнул, что важнейшие объекты (база Черноморского флота, Крымский мост) прикрыты защитой «последнего рубежа» — комплексами «Тор-М2». По его словам, они поражают цели с «практически стопроцентной вероятностью», что было доказано в Сирии.