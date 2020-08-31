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Российские десантники получат циклолёт 

Популярная механика 4 часа назад
Российские десантники получат циклолёт
Фото: "Фонд перспективных исследований"
К 2024 году должен быть готов полноразмерный пассажирский вариант летательного аппарата.
Новый беспилотный летательный аппарат, использующий циклические движители (циклолёт) разработан совместными усилиями "Фонда перспективных исследований", Института теплофизики Сибирского отделения РАН и компании "Авакс-Геосервис" в рамках общего проекта.
Новый беспилотник при собственной массе 60 кг способен нести полезную нагрузку 10-20 кг. Ожидается, что после установки на циклолёт гибридной силовой установки он сможет проводить в воздухе без посадки более часа. В настоящее время ведётся работа по модернизации системы автоматического управления, которую планируется завершить до конца 2020 года.

"Такие беспилотные циклолёты смогут выполнять задачи в интересах Минобороны — осуществлять ударные функции. На беспилотник можно крепить пулемёт или неуправляемые бомбы. Также аппарат может осуществлять разведку и за счет низкого уровня шума делать это незаметно. Запланировано создание большого аппарата, который будет способен перевозить до шести человек. До конца этого года мы должны испытать в аэродинамической трубе один полноразмерный движитель для большой машины", — отметил глава "Фонда перспективных исследований"

Приёмочные испытания циклолёта намечены на февраль 2021 года. К 2024 году планируется построить полноразмерный летательный аппарат. Преимуществами циклолёта названы его компактность и низкий уровень шума на фоне вертолётов или квадрокоптеров. Циклические движители, имеющие защиту от столкновений с объектами, имеют возможность менять направление вектора тяги на 360 градусов, что позволяет циклолёту летать среди препятствий, причаливать к вертикальным поверхностям, совершать взлёт-посадку на наклонную поверхность. Интерес к циклолёту проявило Министерство обороны, которое намерено использовать версию наземного и палубного базирования для проведения десантных операций
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Комментарии
Армия , Фонд перспективных исследований , Министерство обороны , РАН
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