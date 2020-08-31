БМП-3 может превратиться в «Манула» 

России разрабатывают новую боевую машину пехоты, оснащённую необитаемым боевым модулем и обладающую улучшенными техническими характеристиками по сравнению с БМП-3.

Как сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор курганского Специального конструкторского бюро машиностроения Сергей Абдулов, на форуме «Армия-2020» продемонстрирована новая бронемашина, создаваемая в рамках инициативной опытно-конструкторской работы «Манул». «Используя современные технологические достижения, мы показываем возможность создания БМП с передним моторно-трансмиссионным отделением и необитаемым боевым модулем», — сообщил он.

«На мой взгляд, «Манул» — это переходной этап между БМП-3 и бронемашинами будущего», — добавил Абдулов. Собеседник агентства пояснил, что при экономичной цене по сравнению с бронемашинами, которые сегодня создаются в рамках перспективных опытно-конструкторских работ, «Манул» соответствует всем современным требованиям российских сухопутных войск. Перемещение двигателя в переднюю часть машины существенно увеличило его защищённость при фронтальном обстреле.

«Шасси «Манула» существенно модернизировано по сравнению с БМП-3, там стоит более мощный двигатель, до 660 лошадиных сил. Боевой модуль оснащен 30-миллиметровой автоматической пушкой, противотанковыми ракетами «Корнет-Э» и новейшим прицельным комплексом», — рассказал Абдулов. По его словам, в настоящее время «определённый интерес» к «Манулу» уже проявляют Сухопутные войска РФ.