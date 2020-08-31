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БМП-3 может превратиться в «Манула» 

Популярная механика 5 часов назад
БМП-3 может превратиться в «Манула»
Фото: Популярная механика
В России разрабатывают новую боевую машину пехоты, оснащённую необитаемым боевым модулем и обладающую улучшенными техническими характеристиками по сравнению с БМП-3.
Как сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор курганского Специального конструкторского бюро машиностроения Сергей Абдулов, на форуме «Армия-2020» продемонстрирована новая бронемашина, создаваемая в рамках инициативной опытно-конструкторской работы «Манул». «Используя современные технологические достижения, мы показываем возможность создания БМП с передним моторно-трансмиссионным отделением и необитаемым боевым модулем», — сообщил он.

«На мой взгляд, «Манул» — это переходной этап между БМП-3 и бронемашинами будущего», — добавил Абдулов. Собеседник агентства пояснил, что при экономичной цене по сравнению с бронемашинами, которые сегодня создаются в рамках перспективных опытно-конструкторских работ, «Манул» соответствует всем современным требованиям российских сухопутных войск. Перемещение двигателя в переднюю часть машины существенно увеличило его защищённость при фронтальном обстреле.

«Шасси «Манула» существенно модернизировано по сравнению с БМП-3, там стоит более мощный двигатель, до 660 лошадиных сил. Боевой модуль оснащен 30-миллиметровой автоматической пушкой, противотанковыми ракетами «Корнет-Э» и новейшим прицельным комплексом», — рассказал Абдулов. По его словам, в настоящее время «определённый интерес» к «Манулу» уже проявляют Сухопутные войска РФ.
Однако, чтобы перейти на следующий этап работы над боевой машиной пехоты, специалисты СКБМ должны получить техническое задание от Минобороны РФ. Боевые машины пехоты предназначены для огневой поддержки и транспортировки отделений стрелков, а также обеспечения их десанта в точке назначения. Машины такого класса стоят на вооружении многих стран мира, а в СССР впервые появились в 1966 году.
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Комментарии
Армия , Министерство обороны
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