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Су-57 получит внутрифюзеляжные ракеты 

Популярная механика 7 часов назад
Су-57 получит внутрифюзеляжные ракеты
Фото: Anna Zvereva/Wikimedia
Новые виды авиационного оружия уже проходят испытания на новейшем многофункциональном истребителе.
Перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, который уже начали осваивать пилоты Воздушно-космических сил, выступает в роли испытательного стенда для нового оружия, созданного специально для самолёта.

"Су-57 изначально предусматривает внутрифюзеляжное оружие, чтобы радиолокационная заметность самолёта была ниже. В связи с этим накладываются определённые требования на массо-габаритные параметры средств поражения, которые находятся внутри фюзеляжа, с сохранением технических характеристик, которые совместно с носителем определяют эффективность военного комплекса", — заявил генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов в интервью РИА Новости.

По словам топ-менеджера, испытания нового вооружения на самолёте носят непрерывный характер. Детальной информации на этот счёт в корпорации "Тактическое ракетное вооружение" не раскрывают.
Напомним, 24 декабря 2019 года в тайге под Комсомольском-на-Амуре в 111 километрах от принадлежащего заводу «Сухой» аэродрома Дземги разбился истребитель Су-57 (заводской индекс Т-50). Разбившийся Су-57 должен был стать первым переданным российской армии экземпляром этой боевой машины. Ожидалось, что катастрофа замедлит ввод нового самолёт в строй, но генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что выпуск серийных Су-57 начнётся в 2020 году и на этот же год запланированы поставки первых истребителей в российскую армию. Ранее стало известно, что Су-57 в ходе госиспытаний подтвердил практически все требования, которые предъявлялись к машине на стадии проектирования. Госконтракт на поставку 76 самолётов для оснащения трёх авиационных полков Воздушно-космических сил выполняется в соответствии с графиком поставки.
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Комментарии
Армия , Сергей Чемезов , Борис Обносов , Сухой , Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" , Ростех , РИА Новости
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