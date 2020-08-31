Су-57 получит внутрифюзеляжные ракеты 

"Су-57 изначально предусматривает внутрифюзеляжное оружие, чтобы радиолокационная заметность самолёта была ниже. В связи с этим накладываются определённые требования на массо-габаритные параметры средств поражения, которые находятся внутри фюзеляжа, с сохранением технических характеристик, которые совместно с носителем определяют эффективность военного комплекса", — заявил генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов в интервью РИА Новости.