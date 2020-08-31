Противотанковую ракету «Вихрь-1» показали на видео

На форуме "Армия-2020" была впервые представлена противотанковая управляемая ракета "Вихрь-1".

Видео с детальным изображением ракеты и кадры ее использования также размещены на YouTube-канале "Калашникова".

"Вихрь" является противотанковым ракетным комплексом, который разработан для штурмовиков Су-25Т, Су-39 и вертолетов Ка-50, Ка-52. Кроме того этот ПТРК могут использовать катера и малые патрульные корабли.

"Вихрь" способен уничтожать бронированную технику, даже если она оснащена динамической защитой. Также этот ПТРК можно использовать против воздушных целей летящих со скоростью до 800 км/ч.

Максимальная дальность действия ракеты составляет 10 км, а скорость ее полета — 600 м/с.