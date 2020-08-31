Одним из этапов международных военных соревнований "АрМИ-2020" стал конкурс кинологов «Верный друг-2020», проходящий в Московской области. Собаки вместе со своими вожатыми выполняли комплекс упражнений, суть которых состояла в обнаружении потенциальных нарушителей в различных укрытиях. Собаки должны были отыскать спрятавшегося условного преступника и голосом оповестить своего вожатого о местоположении находки, не нападая при этом на человека до тех пор пока тот не попытается сбежать или напасть на кинолога. В конкурсе принимали участие 15 мужских и женских расчетов кинологов до 10 человек в каждой команде. Участниками конкурса стали 80 собак.
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
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