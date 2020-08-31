Опубликовано видео итогов форума «Армия 2020» 

Международный военный форум "Армия 2020", проводимый в парке Патриот в Одинцовском районе последние 7 дней, завершился. Главными событиями форума стало более 28 тысяч представленных экспонатов, более 1000 участвующих в выставке предприятий, более 40 заключенных государственных контрактов с 27-ю организациями на рекордную сумму свыше 1 триллиона рублей.

Форум могли посетить не только представители крупных промышленных и научных организаций, но и обычные граждане, которые приезжали в новый парк целыми семьями.