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Опубликовано видео итогов форума «Армия 2020» 

Вадим Дроздов 1 час назад
Международный военный форум "Армия 2020", проводимый в парке Патриот в Одинцовском районе последние 7 дней, завершился. Главными событиями форума стало более 28 тысяч представленных экспонатов, более 1000 участвующих в выставке предприятий, более 40 заключенных государственных контрактов с 27-ю организациями на рекордную сумму свыше 1 триллиона рублей.
Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Министерства обороны Российской Федерации Андрей Гончаров заявил, что основные цели форума достигнуты. А именно взаимодействие оборонно-промышленного комплекса и научного сообщества.
Форум могли посетить не только представители крупных промышленных и научных организаций, но и обычные граждане, которые приезжали в новый парк целыми семьями.
Армия , Видео , Андрей Гончаров , Министерство обороны
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