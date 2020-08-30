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Новый бомбардировщик США преодолеет российскую ПВО 

Майк Габриелян 22 минуты назад
Новый бомбардировщик США преодолеет российскую ПВО
Фото: U.S. Air Force
В США создают ночной кошмар для России — тяжёлый малозаметный бомбардировщик B-21 Raider. Разработчики говорят, что он способен уничтожить российские средства ПВО. Строит новейший самолёт военно-промышленная компания Northrop Grumman, сообщает «Лента.ру».
У машины оптимизирована геометрия, малозаметность — главное, чему уделяют внимание конструкторы. Они намерены усложнить «розыск» воздушного судна на большой высоте и уменьшить массу самолета, чтобы он мог преодолеть системы ПВО и нести ядерное оружие.
За счет улучшенной конструкции плоских воздухозаборников и оптимизированной геометрии планера у B-21 Raider сократится эффективная площадь рассеяния. Отказ от пилообразной формы задней кромки в пользу клиновидной затруднит его обнаружение на больших высотах.
Создание B-21 Raider ведётся на 42-м заводе ВВС США в Калифорнии. Бомбардировщик будет способен пролететь 3,8 тысячи км без дозаправки. Стоимость оценивается в 500–550 млн долларов.
B-21 Raider является одним из трех межконтинентальных бомбардировщиков-невидимок следующего поколения, наряду с китайским H-20 и российским ПАК ДА.
Ранее «Рамблер» сообщал, что три самолета США и НАТО провели разведку у берегов России.
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Армия , НАТО , Lenta.ru , США
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