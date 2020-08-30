Турция готовит военный ответ Франции и Греции

Турция объявила о проведении военных манёвров со стрельбами Восточном Средиземноморье. Тренировки пройдут с 29 августа по 11 сентября 2020 года. Анкара сообщила о своём решении через NAVTEX — это международный морской канал связи для обмена навигационными предупреждениями, поисково-спасательными уведомлениями и метеорологическими прогнозами.
Учения развернут на фоне ожесточённого территориального спора Турции с Грецией и Кипром. Евросоюз пригрозил Анкаре санкциями, если она продолжит то, что в Брюсселе сочли «незаконными буровыми работами», передаёт портал AMN.