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Турция начнёт военные учения на фоне сложных отношений с Францией и Грецией 

News.ru 41 минуту назад
Турция готовит военный ответ Франции и Греции
Фото: Reuters
Турция объявила о проведении военных манёвров со стрельбами Восточном Средиземноморье. Тренировки пройдут с 29 августа по 11 сентября 2020 года. Анкара сообщила о своём решении через NAVTEX — это международный морской канал связи для обмена навигационными предупреждениями, поисково-спасательными уведомлениями и метеорологическими прогнозами.
Учения развернут на фоне ожесточённого территориального спора Турции с Грецией и Кипром. Евросоюз пригрозил Анкаре санкциями, если она продолжит то, что в Брюсселе сочли «незаконными буровыми работами», передаёт портал AMN.
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Армия , ЕС , Анкара , Греция , Турция , Франция
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