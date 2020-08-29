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Военные самолеты РФ поднялись в воздух в рамках учений 

Газета.Ru 30 минут назад
Несколько десятков самолетов морской авиации РФ поднялись в воздух в ходе учений "Океанский щит", пишет "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны.

"В рамках военно-морского учения "Океанский щит-2020" и мероприятий боевой подготовки выполнили одновременные вылеты 33 самолета, 15 вертолетов, а также беспилотные летательные аппараты морской авиации Военно-морского флота", — приводятся слова главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

Истребители НАТО сопроводили 10 Ту-142
Отмечается, что 10 Ту-142 выполнили плановые полеты над Черным, Балтийским, Норвежским, Чукотским морями, морем Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана.
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Армия , Видео , Николай Евменов , Министерство обороны , НАТО , Интерфакс
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