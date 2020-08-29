На Западе оценили беспилотный Су-57 

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Эксперты специализированного издания Мilitary Watch Magazine оценили новый российский истребитель Су-57.

Он изначально проектировался для работы как в пилотируемом, так и в беспилотном режимах.

Издание пишет, что беспилотный режим даст Су-57 множество преимуществ. Обучение пилотов-операторов станет гораздо дешевле и позволит России увеличить численность ВВС.

Истребители также смогут выполнять более экстремальные маневры с перегрузками, которые сейчас неминуемо приводят к потере сознания летчиком в кабине.

Истребители-дроны — общая тенденция мирового военного самолетостроения.

«Россия — не единственная держава, инвестирующая в подобные технологии: британские истребители Tempest и американские F-X шестого поколения также будут иметь как пилотируемые, так и беспилотные режимы», — говорят эксперты.

Они считают, что такая наличие беспилотной опции станет ключевым требованием для истребителей шестого поколения.

Отмечается, что пока неизвестно о китайских разработках истребителей-дронов.

Сейчас китайцы работают над беспилотным истребителем следующего поколения Dark Sword, но он не рассчитан на управление летчиком в кабине.

Су-57 — истребитель пятого поколения, объединяющий ряд революционных технологий. Он оснащен уникальной системой лазерной защиты, системой радиоэлектронной борьбы и связи, которых нет на других самолетах

Истребитель станет платформой для машин шестого поколения. Его сенсоры, электроникой, двигатели, вооружение будут серьезно модернизированы. Также ожидается интеграция с другими технологиями. Это искусственный интеллект, лазерное оружие и гиперзвуковые баллистические ракеты.