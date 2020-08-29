Индия может отказаться от учений с Россией

Индия может отказаться от участия в международных учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в сентябре в России , поскольку в этих учениях также намерены принять участие военнослужащие из Китая Пакистана , отношения Нью-Дели с которыми в последнее время обострены. Об этом сообщает в субботу информационное агентство ANI со ссылкой на источники в министерстве обороны страны.

По информации агентства, в Минобороны состоялось совещание, на котором присутствовали министр иностранных дел Субраманиям Джайшанкар и начальник штаба обороны Индии генерал Бипин Рават. "После этой встречи обсуждалось, что было бы неправильно принимать участие в многосторонних учениях, где также будут присутствовать китайские и пакистанские военнослужащие", — цитирует агентство своего собеседника.

Согласно его данным, индийские власти также принимают во внимание ухудшение ситуации в мире с пандемией коронавирусной инфекции. Только в Индии число заразившихся ежедневно растет на более чем 70 тыс. человек.

Ранее на текущей неделе телеканал NDTV со ссылкой также на военные источники сообщал, что более 200 индийских военнослужащих, представляющих все три вида Вооруженных сил Индии, готовы участвовать в предстоящих в сентябре в России международных учениях "Кавказ-2020". Планировалось, что в Россию отправятся 160 военнослужащих индийских сухопутных войск, 40 военнослужащих индийских ВВС и два офицера ВМС в качестве наблюдателей.

Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными. По информации индийских армейских источников, огнестрельное оружие не применялось — в ход шли палки и камни. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона также утверждает, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат.