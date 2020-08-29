Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Названы сроки запусков российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» 

Ferra.ru и ещё 3 46 минут назад
Названы сроки запусков «Циркона»
Фото: Ferra.ru
Источники ТАСС в оборонно-промышленном комплексе назвали сроки испытательных запусков российской гиперзвуковой ракеты «Циркон. Оружие установят на борт фрегата Северного флота проекта 22350 „Адмирал Горшков“.
По информации источников, запуск ракеты в рамках лётных испытаний состоится в сентябре. Возможно, будет проведена залповая стрельба. Источник утверждает, что „рассматривается возможность стрельбы сразу двумя ракетами по двум мишеням“. Пока официального подтверждения этой информации нет.
Агентство ТАСС напомнило, что „Адмирал Горшков“ впервые выстрелил ракетой „Цирконом“ в начале этого года. Испытания прошли в Баренцевом море. Гиперзвуковой „Циркон“ тогда пролетел более 500 километров и поразил цель на берегу. Испытательные пуски ракеты подтвердили её тактико-технические характеристики и гиперзвуковую скорость полёта.
Видео дня. Телеведущая Первого канала отозвала иск к Кокорину и Мамаеву
Ferra.ru: последние новости
Украинский истребитель сбил дорожный знак Украинский истребитель сбил дорожный знак Озвучена стоимость ремонта попавшего в пожар крейсера "Адмирал Кузнецов" Озвучена стоимость ремонта попавшего в пожар крейсера "Адмирал Кузнецов" Названы сроки принятия танка «Армата» на вооружение России Названы сроки принятия танка «Армата» на вооружение России
Армия , Оружие , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Доширак» от рака: в Москве раскрыта мошенническая схема
«Доширак» от рака: в Москве раскрыта мошенническая схема
Объявился внебрачный сын Алибасова
Объявился внебрачный сын Алибасова
В Белоруссии заблокировали новостные сайты
В Белоруссии заблокировали новостные сайты
Турция атаковала Грецию
Турция атаковала Грецию
Видео
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
02:25
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
Армия
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
02:45
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение