Баку не устроил ответ Москвы по «вооружению» Еревана

«Этот вопрос был поднят и президентом Ильхамом Алиевым перед президентом России. Из России перевозятся грузы в различных направлениях, и это вызывает обеспокоенность у нашей общественности. Мы не вполне удовлетворены объяснением российской стороны, ждем внесения ясности в вопрос о том, на каких основаниях продолжается интенсивное вооружение Армении. В ходе товузских событий Армения показала, что продолжает оккупационную политику. Мы не удовлетворены ответом, что якобы самолеты перевозили стройматериалы. Грузы можно перевозить и другими способами», — передает РИА «Новости» слова Гаджиева.