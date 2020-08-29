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Баку не устроил ответ Москвы по поводу вооружения Еревана 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Баку не устроил ответ Москвы по «вооружению» Еревана
Фото: Reuters
В Баку не вполне удовлетворены ответом Москвы по поводу запроса о вооружении Армении, ждут ясности, заявил помощник президента Азербайджана, завотделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Этот вопрос был поднят и президентом Ильхамом Алиевым перед президентом России. Из России перевозятся грузы в различных направлениях, и это вызывает обеспокоенность у нашей общественности. Мы не вполне удовлетворены объяснением российской стороны, ждем внесения ясности в вопрос о том, на каких основаниях продолжается интенсивное вооружение Армении. В ходе товузских событий Армения показала, что продолжает оккупационную политику. Мы не удовлетворены ответом, что якобы самолеты перевозили стройматериалы. Грузы можно перевозить и другими способами», — передает РИА «Новости» слова Гаджиева.

Напомним, 12 июля около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.
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Армия , Хикмет Гаджиев , Ильхам Алиев , Администрация Президента РФ , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван , Москва
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