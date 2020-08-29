Назван проигравший в войне между Турцией и Грецией

По мнению отставного полковника и эксперта в сфере безопасности Унала Атабая, Турция пойдет на все, если будут затронуты ее интересы в Восточном Средиземноморье, и правда на стороне Анкары . А если Греция будет продолжать свою агрессивную политику, то может дорого поплатиться и ничем иным, а своими территориями.

Отставной полковник и эксперт в области безопасности Унал Атабай: «У островов не может быть права на континентальный шельф. Следовательно, по Восточному Средиземноморью обсуждать нечего. Турция, если коснется ее прав и интересов, при необходимости может позволить себе войну, но здесь проиграет Греция. Она потеряет большую часть островов, и Западная Фракия тоже ускользнет из рук».

Куда эволюционирует напряженность, возникшая между Турцией и Грецией в Восточном Средиземноморье, по-прежнему неясно.

В то время как Европейский союз США предпринимают инициативы в направлении снижения напряженности, Греция совершает провокации одну за другой.

В частности, начав четырехсторонние военные учения в регионе вместе с Францией Италией и Южным Кипром, Греция захлопывает двери дипломатии.

По словам отставного полковника и эксперта в сфере безопасности Унала Атабая (Ünal Atabay), прокомментировавшего эти события в интервью «Ени шафак» (Yeni Şafak), Турции и Греции в Восточном Средиземноморье обсуждать нечего.

«У Греции нет прав в регионе»

Обратив внимание на то, что Греция пытается получить континентальный шельф через острова, Атабай отметил: «Греция не имеет никаких прав в Восточном Средиземноморье. В этом регионе у нее нет морской юрисдикции, континентального шельфа. В соответствии с конвенцией по морскому праву, острова не имеют права на континентальный шельф. Они утверждают, что у островов Крит, Карпатос, Родос есть континентальный шельф. Но поскольку это не так, нет предмета для переговоров с Турцией».

«Греция желает воспользоваться напряженностью»

Эксперт напомнил, что для урегулирования проблемы в Восточном Средиземноморье Турция призывает прибрежные страны Средиземного моря к переговорам: «Турция предложила сесть за стол переговоров для справедливого обсуждения проблем. Но это отдельный вопрос. Греция применяет агрессивную доктрину. Постоянно создавая напряженность, они нагнетают ее, а потом делают шаг назад или подводят к тому моменту, чтобы можно было вести переговоры. Дескать, могу ли я, воспользовавшись международной конъюнктурой, отхватить отсюда кусок».

«Если Афины будут воевать, они понесут большие потери»

Греция пытается добиться преимуществ за счет нагнетания напряженности, но в случае войны Афины понесут большие потери, обратил внимание Атабай. «С момента обретения независимости в 1830-х годах Греция не завоевала ни одну из обретенных территорий войной. Все из них она получила за столом и, уже привыкнув к этому, не желает отказываться от этой привычки. Однако, если Греция создаст фактическую ситуацию, попирающую права Турции, Турция будет готова начать войну. Турция — сторонница обсуждения проблем за столом переговоров, но Греция желает говорить только об исключительной экономической зоне и континентальном шельфе. Между тем проблемы между Турцией и Грецией этим не ограничиваются. В то время как острова должны оставаться демилитаризованными, Греция вооружила их. Угрожающие попытки расширить территориальные воды с 6 до 12 миль продолжаются. Греция по-прежнему использует 10 миль воздушного пространства, в то время как оно должно быть 6 миль. Турция призывает к обсуждению всех проблем без предварительных условий, но здесь именно Греция не идет на компромисс. Турция, если коснется ее прав и интересов, при необходимости может позволить себе войну, но проиграет Греция. Она потеряет большую часть островов, и Западная Фракия тоже ускользнет из рук».