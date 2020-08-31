«Зелёный Дол» провёл стрельбу «Калибрами» 

Малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М» поучаствовал в учениях в Белом море.

В ходе плановой боевой подготовки экипаж входящего в состав Балтийского флота малого ракетного корабля (МРК) «Зелёный Дол» вышел в Белое море, откуда произвёл учебные стрельбы ракетами "Калибр" по расположенной на сухопутном полигоне цели.

"Для выполнения задачи экипаж корабля осуществил выход в морские полигоны Северного флота, где произвёл стрельбу крылатой ракетой морского базирования «Калибр» по береговой цели расположенной на полигоне Чижа. По результатам средств объективного контроля высокоточная крылатая ракета успешно поразила береговую мишень", — подчеркнули в Западном военном округе.

По пути к месту стрельб МРК прошёл по Балтийскому морю в Финский залив, затем по внутренним водным путям через, Неву, Ладожское озеро и Беломоро-Балтийский канал в Белое море. Всего в ходе перехода корабль преодолел более 3000 морских миль и столько же ему предстоит пройти для возвращения к месту постоянного базирования в Балтийскую военно-морскую базу в городе Балтийске.

Напомним, "Зелёный Дол" был заложен в августе 2021 года, а готовый корабль спустили на воду в апреле 2015 года. В 2016 году МРК совместно с другим однотипным судном "Серпухов" нёс службу в Средиземном море, откуда были совершены несколько пусков крылатых ракет "Калибр" по террористам в Сирии, что позволило уничтожить командный пункт и база террористов в районе населённого пункта Дар-Таазза, а также завод по производству миномётных боеприпасов и крупный склад вооружения в провинции Алеппо. В 2016 году "Зелёный Дол" был передан из состава Черноморского флота в Балтийский.