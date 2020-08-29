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На Су-57 испытывают новейшие внутрифюзеляжные ракеты 

РИА Новости 1 час назад
На Су-57 испытывают новейшие внутрифюзеляжные ракеты
Фото: РИА Новости
Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе испытаний применяет новейшие внутрифюзеляжные ракеты, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов.

"Да, этот процесс непрерывный", — сказал Обносов, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Су-57 изначально предусматривает внутрифюзеляжное оружие, чтобы радиолокационная заметность самолета была ниже. "В связи с этим накладываются определенные требования на массо-габаритные параметры средств поражения, которые находятся внутри фюзеляжа, с сохранением технических характеристик, которые совместно с носителем определяют эффективность военного комплекса", — добавил гендиректор КТРВ.
Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Контракт на поставку ВКС РФ 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.
Первая серийная машина, которая должна была быть поставлена Минобороны в конце декабря 2019 года, потерпела крушение под Хабаровском в ходе испытательного полета 24 декабря, пилот успел катапультироваться и остался жив. После инцидента генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости рассказал, что результаты работы комиссии по крушению Су-57 будут использованы для улучшения этого самолета.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Юрий Слюсарь , Борис Обносов , Министерство обороны , Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" , ОАК , РИА Новости
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